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27.11.2026 10:02:31
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Symrise-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 27.11.2021 wurde das Symrise-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125.35 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.978 Symrise-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 775.27 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 26.11.2026 auf 97.18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.47 Prozent eingebüsst.
Symrise erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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