Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohen zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuscht vom Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäft mit der Schadens- und Unfallrückversicherung. Deshalb und wegen der Margenentwicklung kürzte er seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
123.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.90%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
123.55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.96%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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09:29
|Swiss Re Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Swiss Re (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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07.05.26
|Swiss Re-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen (AWP)
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07.05.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
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07.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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07.05.26
|Swiss Re profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen (AWP)
Analysen zu Swiss Re AG
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