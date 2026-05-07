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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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08.05.2026 10:13:55

Swiss Re Underperform

Swiss Re
123.54 CHF 0.04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 118 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohen zeigt sich in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuscht vom Rückgang der Umsatzerlöse im Geschäft mit der Schadens- und Unfallrückversicherung. Deshalb und wegen der Margenentwicklung kürzte er seine Erwartungen an den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
123.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10.90%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
123.55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.96%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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