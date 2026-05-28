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SIX-Handel im Fokus 28.05.2026 17:58:15

Donnerstagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge

Donnerstagshandel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Abschläge

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX zum Handelsende 0.96 Prozent leichter bei 13’497.15 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.602 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13’527.51 Zählern und damit 0.733 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13’627.41 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13’439.59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13’548.40 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0.902 Prozent abwärts. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 13’147.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der SMI bei 14’014.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12’186.74 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1.89 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’063.53 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.42 Prozent auf 179.10 CHF), Logitech (+ 1.34 Prozent auf 87.72 CHF), Lonza (+ 1.09) Prozent auf 502.20 CHF), Amrize (+ 0.14 Prozent auf 41.59 CHF) und Richemont (-0.15 Prozent auf 165.50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Partners Group (-2.46 Prozent auf 833.00 CHF), Swiss Life (-2.41 Prozent auf 849.40 CHF), Zurich Insurance (-2.22 Prozent auf 555.40 CHF), Alcon (-1.97 Prozent auf 51.72 CHF) und Nestlé (-1.53 Prozent auf 79.83 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’453’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288.113 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9.64 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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