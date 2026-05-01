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07.05.2026 13:49:56

Swiss Re Underweight

Swiss Re
124.37 CHF -3.36%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:52 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
114.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
124.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8.43%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
124.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.34%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
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