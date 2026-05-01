LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tih;