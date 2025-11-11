Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
32.50CHF
-0.78CHF
-2.34 %
12:07:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.11.2025 10:39:49
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.15 €
|
Abst. Kursziel*:
56.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.37%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
10:45
|Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026 (AWP)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07:24
|Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig (AWP)
|
06.11.25