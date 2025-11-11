Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'597 1.1%  SPI 17'365 1.1%  Dow 47'369 0.8%  DAX 23'993 0.1%  Euro 0.9283 -0.2%  EStoxx50 5'691 0.5%  Gold 4'141 0.6%  Bitcoin 84'274 -1.2%  Dollar 0.8022 -0.3%  Öl 64.3 0.4% 
Top News
UBS AG: Sell für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Munich Re-Aktie trotzdem tiefer: Versicherungsgesellschaft überzeugt Anleger mit starkem 3. Quartal
Tesla-Aktie vor Durchbruch? Nächster Meilenstein in Sicht - Israel prüft Zulassung von FSD-System
Warum sich der Franken derzeit zum Dollar und Euro leicht stärkt
Amazon-Aktie im Blick: Das lehrt die Vergangenheit über den Black Friday
Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

32.50
CHF
-0.78
CHF
-2.34 %
12:07:05
BRXC
11.11.2025 10:39:49

Ströer SECo Outperform

Ströer
32.50 CHF -2.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

