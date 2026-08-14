STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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14.08.2026 06:55:04
EQS-News: STRATEC MIT ERGEBNISSEN FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2026
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EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
STRATEC MIT ERGEBNISSEN FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 2026
Birkenfeld, 14. August 2026
Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts H1|2026 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026 bekannt.
WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert; bp = Basispunkte; wb = währungsbereinigt
1 Zahlen wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert.
„Nach dem verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2026 hat die Geschäftsentwicklung der STRATEC-Gruppe im zweiten Quartal erwartungsgemäss deutlich an Dynamik gewonnen. Umsatz und insbesondere die Profitabilitätskennzahlen verbesserten sich sowohl gegenüber dem ersten Quartal als auch im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich. Unsere konsequente Kostendisziplin hat hierzu massgeblich beigetragen. Die Volatilität im Bestell- und Entscheidungsverhalten unserer Kunden ist weiterhin deutlich erhöht. Auch die, wie in den Vorjahren, stark ausgeprägten unterjährigen Schwankungen der Nachfrage stellt unser Unternehmen vor Herausforderungen. So gehen wir auf Basis der aktuellen Bestellungen und der vorliegenden Bestellprognosen unserer Kunden davon aus, dass wir das für das laufende Geschäftsjahr geplante Wachstum nahezu ausschliesslich durch ein sehr starkes Jahresendgeschäft erwirtschaften werden. Parallel dazu treiben wir die planmässige Überführung neu entwickelter Systeme in die Serienfertigung konsequent voran. Die anstehenden Produkteinführungen bilden eine wichtige Grundlage für unsere kommunizierten mittelfristigen Wachstumsambitionen und werden zunehmend zur weiteren Entwicklung der STRATEC-Gruppe beitragen“, so Marcus Wolfinger, Vorstandsvorsitzender der STRATEC SE.
GESCHÄFTSVERLAUF
Der Umsatz mit Analysensystemen erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 währungsbereinigt um 15,4% (nominal: +13,7%) von 34,9 Mio. € auf 39,7 Mio. €. Die bereits zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres spürbare Belebung der Nachfrage setzte sich auch im zweiten Quartal 2026 fort. Besonders dynamisch entwickelten sich die Abrufe in den Bereichen Immundiagnostik, molekulare Diagnostik und Immunhämatologie. Demgegenüber waren die Abrufe im Bereich Veterinärdiagnostik sowie bei Produkten der Marke Diatron aufgrund eines in diesen Teilmärkten weiterhin herausfordernden Umfeldes rückläufig.
Der Umsatz mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien verringerte sich währungsbereinigt um 11,9% (nominal: -14,1%) auf 46,1 Mio. € nach 53,7 Mio. € im ersten Halbjahr 2025. Die Umsatzentwicklung blieb durch seit Ende des vergangenen Geschäftsjahres laufende Massnahmen bei Kunden mit veränderter Eigentümerstruktur belastet, die offenbar darauf abzielen, die Kapitaleffizienz zu steigern sowie Servicekosten und damit verbundene Lagerbestände gezielt zu optimieren.
Im Bereich Entwicklungs- und Dienstleistungen reduzierte sich der Umsatz vor dem Hintergrund einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr währungsbereinigt um 7,8% (nominal: -9,0%) auf 26,2 Mio. € nach 28,8 Mio. € im ersten Halbjahr 2025.
KONZERNUMSATZ NACH OPERATIVEN BEREICHEN
Das adjustierte EBIT belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 7,7 Mio. € nach 8,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die adjustierte EBIT-Marge lag bei 6,9% und erreichte damit nahezu das Niveau des Vorjahres von 7,2%. Im zweiten Quartal 2026 verbesserte sich die Profitabilität jedoch deutlich. Die adjustierte EBIT-Marge erreichte in diesem Zeitraum 11,9% (Q2/2025: 5,4%). Der Margenrückgang im ersten Halbjahr 2026 ist im Wesentlichen auf negative Skaleneffekte sowie Effekte aus dem Umsatz- und Produktmix zurückzuführen. Positiv wirkten sich dagegen die konsequent fortgeführte Kostendisziplin sowie Effekte aus der Währungsumrechnung aus, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen erfasst wurden.
Das adjustierte Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2026 belief sich auf 4,1 Mio. € nach 5,0 Mio. € im ersten Halbjahr 2025. Davon abgeleitet beträgt das adjustierte Ergebnis je Aktie 0,34 € (H1/2025: 0,41 €).
Der operative Cashflow verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 dank eines konsequenten Working-Capital-Managements und des Forderungsabbaus nach dem starken Jahresendgeschäft 2025 deutlich von -5,8 Mio. € auf 29,7 Mio. €.
Die Ertragszahlen für das erste Halbjahr 2026 wurden zu Vergleichszwecken um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte (unter anderem einmalige Beratungskosten, Honorare sowie Reorganisationsaufwendungen) adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann dem ebenfalls heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht H1|2026 entnommen werden.
FINANZPROGNOSE 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 sind weiterhin Investitionen in Sachanlagen und in immaterielle Vermögenswerte von insgesamt 6,5% bis 8,5% des Umsatzes geplant (2025: 6,5%).
PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG
Darüber hinaus hat STRATEC für einen Partner ein Programm gestartet, um eine bestehende Research-Use-Only-Plattform (RUO) auch für die In-vitro-Diagnostik (IVD) nutzbar zu machen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, translationale Forschung, Präzisionsmedizin und die Früherkennung von Krankheiten zu unterstützen. Ihre Anwendungsbereiche umfassen Neurologie, Onkologie und Immunologie.
Vor dem Hintergrund der laufenden Veränderungen im regulatorischen Umfeld, wie beispielsweise steigender Anforderungen der FDA an die Cybersecurity sowie Änderungen bei Umweltauflagen im Zusammenhang mit der Materialkonformität, nimmt die Nachfrage nach Aktivitäten im Bereich Lifecycle Management weiter zu. Diese Entwicklung führt zu nachhaltigen Veränderungen in den Kundenbeziehungen, da über den gesamten Produktlebenszyklus ein höheres Mass an Unterstützung und Fachwissen erforderlich ist. Infolgedessen verzeichnete STRATEC im zweiten Quartal eine erhöhte Nachfrage nach seinen Cybersecurity-Tools und damit verbundenen Dienstleistungen und schloss mehrere Vereinbarungen mit seinen Partnern.
Gleichzeitig erhöhen die zunehmende regulatorische Komplexität und die damit verbundenen Anforderungen weiterhin die Markteintrittsbarrieren. Dies erfordert von Komplettanbietern, ihre Dienstleistungsangebote weiter auszubauen und anzupassen. Langfristig erwartet STRATEC daher, dass diese Trends zu einer Konsolidierung der Anbieter in der Branche beitragen werden. STRATEC ist gut positioniert, um diese Entwicklungen zu adressieren, und kann dabei auf seine umfangreiche Expertise im Lifecycle Management, sein regulatorisches Know-how und sein breit aufgestelltes Portfolio an Cybersicherheitsdienstleistungen zurückgreifen.
PERSONALENTWICKLUNG
HALBJAHRESFINANZBERICHT H1|2026
TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST
Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration
Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter http://www.stratec.com/audiowebcast20260814 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
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|E-Mail:
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|ISIN:
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|WKN:
|STRA55
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900ZZJWANAFSPGV30
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2382770 14.08.2026 CET/CEST
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