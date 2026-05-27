Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’644 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9149 0.0%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’382 -1.7%  Bitcoin 57’460 -1.8%  Dollar 0.7882 0.2%  Öl 97.0 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Xlife-Aktie: Portfoliounternehmen Veraxa stärkt Finanzierung vor IPO
AMD-Aktie knackt 500 Dollar: Was nach dem Zahlenrausch bleibt
Goldpreis: Tiefster Stand seit zwei Wochen
Santander-Aktie: Milliardenschwere Wandelanleihen platziert
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Suche...
Plus500 Depot

STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

53.03
CHF
-2.45
CHF
-4.42 %
27.05.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.05.2026 06:21:18

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
53.03 CHF -4.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zyklische Erholung der Auto- und Industriebranchen nehme Fahrt auf, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Für STMicroelectronics bedeute dies für das zweite Halbjahr sehr starke Nachfrageaussichten nach optischen Halbleitern und Satelliten-Technologie. Diese Trends dürften sich 2027 nur noch verstärken. Menon hob seine Ergebnisprognose für 2027 um 22 Prozent an und liegt nach eigener Aussage nun 16 Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57.98 € 		Abst. Kursziel*:
27.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten