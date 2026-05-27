STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zyklische Erholung der Auto- und Industriebranchen nehme Fahrt auf, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. Für STMicroelectronics bedeute dies für das zweite Halbjahr sehr starke Nachfrageaussichten nach optischen Halbleitern und Satelliten-Technologie. Diese Trends dürften sich 2027 nur noch verstärken. Menon hob seine Ergebnisprognose für 2027 um 22 Prozent an und liegt nach eigener Aussage nun 16 Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.98 €
|
Abst. Kursziel*:
27.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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