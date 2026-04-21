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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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21.04.2026 09:56:37

STMicroelectronics Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics in einem Ausblick auf das erste Quartal von 24 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Kursrally der Aktie seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Halbleiterhersteller nun beim Umsatz und der Bruttomarge die Erwartungen übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ersteres dürfte wohl gelingen, ein Übertreffen der Bruttomargenschätzungen sei dagegen nicht so sicher./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
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STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
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15.04.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
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07.04.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
01.04.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
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