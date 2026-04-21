STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics in einem Ausblick auf das erste Quartal von 24 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Kursrally der Aktie seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Halbleiterhersteller nun beim Umsatz und der Bruttomarge die Erwartungen übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ersteres dürfte wohl gelingen, ein Übertreffen der Bruttomargenschätzungen sei dagegen nicht so sicher./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.91 €
|
Abst. Kursziel*:
0.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.81%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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