STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.81 €
|
Abst. Kursziel*:
10.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|27.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
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|UBS AG
|27.04.26
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|27.04.26
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|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
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