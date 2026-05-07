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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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08.05.2026 10:35:28

STMicroelectronics Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.81 € 		Abst. Kursziel*:
10.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.72%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
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10:35 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
27.04.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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