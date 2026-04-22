Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

STMicroelectronics stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,147 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte STMicroelectronics ein EPS von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,59 Milliarden EUR - ein Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STMicroelectronics 2,39 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,02 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,34 Milliarden EUR, gegenüber 10,46 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch