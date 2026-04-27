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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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27.04.2026 09:39:37

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns hätten ein gesundes Ausmaß an Nachfragebelebung gezeigt, schrieb Tammy Qiu am Montag. Neben dem normalen Zyklus gewännen zudem Themen wie KI und Satelliten an Bedeutung./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.92 € 		Abst. Kursziel*:
23.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.02%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
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09:39 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
24.04.26 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
24.04.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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