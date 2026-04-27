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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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27.04.2026 11:37:18

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen hätten noch enorm Luft nach oben, wenn eine saubere Umsetzung der avisierten Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren gelinge, schrieb Janardan Menon am Sonntag im Nachgang einer Investorenveranstaltung mit dem Management der Franzosen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.05 € 		Abst. Kursziel*:
20.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.27%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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