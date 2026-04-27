STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen hätten noch enorm Luft nach oben, wenn eine saubere Umsetzung der avisierten Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren gelinge, schrieb Janardan Menon am Sonntag im Nachgang einer Investorenveranstaltung mit dem Management der Franzosen./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.05 €
|
Abst. Kursziel*:
20.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.27%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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