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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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24.04.2026 06:11:18

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 35 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick auf das zweite Quartal sei der Start eines neuen Aufschwungs für den Chipkonzern, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Neben der anhaltenden Erholung im Geschäft mit der Industrie würden optische Komponenten für KI-Rechenzentren zum neuen Wachstumstreiber. Menon rechnet im Laufe der kommenden Quartale mit deutlich steigenden Gewinnerwartungen für 2027 und 2028./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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25.80%
Rating update:
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Janardan Menon 		KGV*:
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