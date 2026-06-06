Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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06.06.2026 15:49:00
So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Deutsche Telekom-Aktie geworfen.
Im Mai 2026 haben 9 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,88 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,86 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|40,00 EUR
|38,60
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|38,60
|18.05.2026
|UBS AG
|36,20 EUR
|25,43
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|45,53
|14.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|40,00 EUR
|38,60
|14.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|38,60
|13.05.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|28,21
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|35,20 EUR
|21,97
|13.05.2026
|Barclays Capital
|39,50 EUR
|36,87
|13.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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