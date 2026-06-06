So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein

Im Mai 2026 haben 9 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,88 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 40,00 EUR 38,60 19.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 38,60 18.05.2026 UBS AG 36,20 EUR 25,43 14.05.2026 Deutsche Bank AG 42,00 EUR 45,53 14.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 40,00 EUR 38,60 14.05.2026 DZ BANK - - 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 38,60 13.05.2026 Bernstein Research 37,00 EUR 28,21 13.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 35,20 EUR 21,97 13.05.2026 Barclays Capital 39,50 EUR 36,87 13.05.2026

Redaktion finanzen.ch