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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Aktien-Prognosen 06.06.2026 15:49:00

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein

So schätzen die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im Mai 2026 ein

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Deutsche Telekom-Aktie geworfen.

Deutsche Telekom
25.44 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 9 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 38,88 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 10,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,86 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.40,00 EUR38,6019.05.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR38,6018.05.2026
UBS AG36,20 EUR25,4314.05.2026
Deutsche Bank AG42,00 EUR45,5314.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.40,00 EUR38,6014.05.2026
DZ BANK--13.05.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR38,6013.05.2026
Bernstein Research37,00 EUR28,2113.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)35,20 EUR21,9713.05.2026
Barclays Capital39,50 EUR36,8713.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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