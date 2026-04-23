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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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23.04.2026 13:07:30

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass die durchschnittliche Analystenprognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2026 steigen wird./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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-23.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.71%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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