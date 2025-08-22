STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.66 €
|
Abst. Kursziel*:
23.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.67%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
31.07.25
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.06.25
|Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.04.25
|April 2025: Analysten sehen Potenzial bei STMicroelectronics-Aktie (finanzen.net)
|
23.04.25
|Ausblick: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.25
|Chiphersteller STMicro streicht tausende Stellen - Aktie dennoch höher (AWP)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.03.25
|STMicroelectronics-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März (finanzen.net)