SMI 12'326 -0.4%  SPI 17'063 -0.3%  Dow 45'401 -0.5%  DAX 23'765 0.7%  Euro 0.9337 -0.2%  EStoxx50 5'347 0.5%  Gold 3'615 0.8%  Bitcoin 89'212 0.4%  Dollar 0.7964 -0.2%  Öl 66.8 1.7% 
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

21.47
CHF
1.37
CHF
6.82 %
22.08.2025
BRXC
08.09.2025 10:05:20

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
21.46 CHF 6.82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.66 € 		Abst. Kursziel*:
23.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.67%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

