ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.72 € 		Abst. Kursziel*:
38.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.71%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse