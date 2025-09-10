STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.89CHF
-0.57CHF
-2.66 %
10.09.2025
24.10.2025 12:05:13
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.72 €
|
Abst. Kursziel*:
38.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.71%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (AWP)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.09.25