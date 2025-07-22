FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Diese hätten größtenteils den zuvor veröffentlichten Eckdaten des Wechselrichter-Herstellers entsprochen, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt für Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe sehe sich wegen einer Reihe von Faktoren mit Gegenwind konfrontiert, darunter das rückläufige Wirtschaftswachstum im Heimatmarkt, der verstärkte Wettbewerb und der daraus resultierende Preisdruck durch asiatische Hersteller sowie ein langsamer als erwarteter Abbau der Lagerbestände der Kunden./la/mis;