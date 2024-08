FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Nochmals habe der Autoverleiher die Jahresziele gekürzt, bemängelte Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Vorsteuerergebnis zum zweiten Jahresviertel liege nahe am unteren Ende der Prognosespanne. Dies decke sich mit den Markterwartungen, liege aber unter seiner Schätzung, so Kuhn./ajx/edh;