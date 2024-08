HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Eine positive Trendwende bei der Gewinnentwicklung des Autovermieters sei in Sichtweite, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/edh;