Sixt SE St Buy

Sixt
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sixt nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Entschdeidend bleibe die Geschäftsentwicklung in Nordamerika. An den Konsensschätzungen sollte sich wenig ändern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.85 € 		Abst. Kursziel*:
34.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.55%
Analyst Name::
Zehua Jiang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

