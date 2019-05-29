|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 09:56:16
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Marc-René Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St.
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
93.55 €
Abst. Kursziel*:
33.62%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
89.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
39.66%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sixt SE St.
10:27
|Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (AWP)
07:30
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
07:30
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)
12.08.25
|Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
12.08.25