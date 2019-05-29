Sixt 91.00 CHF 0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Marc-René Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew;

