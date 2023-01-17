Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'306 -0.5%  SPI 17'019 -0.4%  Dow 47'311 0.5%  DAX 24'014 -0.2%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 5'660 -0.2%  Gold 4'011 0.8%  Bitcoin 83'008 -1.4%  Dollar 0.8081 -0.2%  Öl 63.9 0.5% 
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

110.00
CHF
-3.98
CHF
-3.49 %
17.01.2023
SWX
06.11.2025 12:29:53

Siemens Hold

Siemens
229.31 CHF 0.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
245.65 € 		Abst. Kursziel*:
-6.37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
244.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.08%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

