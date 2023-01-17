Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
245.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
244.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.08%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
