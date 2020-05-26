|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:57:55
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Industriekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Resultate. Enttäuschend sei die Entwicklung im Geschäftsbereich Digital Industries./tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
215.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
223.25 €
Abst. Kursziel*:
-3.70%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
229.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.26%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
