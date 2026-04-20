Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55,80 auf 54,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington passte seine Schätzungen vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen moderat an. So senkte er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick unter anderem seine Erwartungen für die Margen im Bereich Bildgebende Verfahren im dritten Geschäftsquartal wegen des Gegenwinds durch die US-Zollpolitik und die Inflation. Auch seine Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2027 schraubte er nach unten. Die Aktie habe zwar deutlich Luft nach oben, dürfte kurzfristig aber von den Überlegungen des Mutterkonzerns für einen weiteren Beteiligungsabbau gebremst werden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54.30 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.81 €
|
Abst. Kursziel*:
55.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.08%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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