Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.75 €
|
Abst. Kursziel*:
12.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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