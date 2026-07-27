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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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27.07.2026 18:00:04

EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Siemens Healthineers
33.11 CHF 4.18%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Juli 2026 bis 26. Juli 2026 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt Stück 78.345 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 01. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1
20.07.2026 10.000 35,2360
21.07.2026 10.000 34,6067
22.07.2026 18.345 34,8305
23.07.2026 20.000 33,9979
24.07.2026 20.000 34,6262

 

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 01. Juni 2026 bis 26. Juli 2026 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.676.093 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

München, 27. Juli 2026

Siemens Healthineers AG

Der Vorstand

______________________________

1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet: https://www.siemens-healthineers.com
LEI Code: 529900QBVWXMWANH7H45

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2372254  27.07.2026 CET/CEST

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