Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
37.88CHF
0.23CHF
0.61 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:36:46
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers
39.04 CHF 1.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.23 €
|
Abst. Kursziel*:
45.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.66%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
