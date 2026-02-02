Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs der Münchner spiegle die mittelfristigen Aussichten nicht wider, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Dies resultiere wohl aus dem Aktienüberhang der Mutter Siemens und gewissem Misstrauen in die Finanzentwicklung. Fortschritte in der Berechenbarkeit des Geschäfts dürften die Fundamentaldaten höher einpreisen./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.10 €
|
Abst. Kursziel*:
42.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.21%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|38.48
|2.20%
