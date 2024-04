NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Beim Energietechnikkonzern bleibe das Risiko von unerwarteten Kosten und Schulden groß, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Siemens Energy müsse den Grund für seine Turbinenprobleme finden und aufzeigen, wie sich die Lage bei Gamesa künftig bessern könne. Derweil dürfte der Auftragseingang schwächeln, was den Barmittelzufluss belaste. Das Unternehmen müsse sich neu organisieren. Es werde Jahre dauern, bis sich die Profitabilität stabilisieren könne./niw/ck;