Devisen im Fokus 22.12.2025 11:46:00

Warum sich der US-Dollar zum Euro und Franken kaum bewegt

Warum sich der US-Dollar zum Euro und Franken kaum bewegt

Der US-Dollar hat sich im Laufe des Montagvormittags gegenüber dem Euro und dem Franken leicht abgeschwächt.

Das Geschäft verlaufe aber in ruhigen Bahnen, heisst es von Händlern. Das Handelsvolumen habe vor den Weihnachtsfeiertagen merklich nachgelassen. Dem Handel fehle es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen.

Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1737 gehandelt. Am Morgen waren es erst 1,1717 Dollar. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich abgeschwächt auf 0,7934 von 0,7946 im frühen Handel. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9312 mehr oder weniger auf der Stelle.

Händler vermissten Impulse, die dem Geschäft eine Richtung geben könnten. Weder in der Eurozone noch in den USA werden im weiteren Handelsverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Allerdings hatten schon in der vergangenen Woche weder der unerwartete Rückgang der US-Inflation noch die Zinspause der EZB die Märkte nachhaltig beeinflussen können. Und auch in den kommenden Tagen wird sich laut Händlern nicht viel daran ändern.

Zwar werden am Dienstag noch revidierte BIP-Daten aus den USA veröffentlicht. Doch diese dürften wohl nur bisherige Schätzungen bestätigen, dass die USA im 3. Quartal um 3,2 Prozent gewachsen seien und sich der Preisdruck möglicherweise etwas verstärkt habe, kommentierte Swissquote. Danach dürften die Märkte in den "Jahresendmodus" wechseln, schreibt die Onlinebank weiter.

awp-robot/pre

Zürich (awp)

finanzen.net News

11:46 Kartoffelsalat mit Würstchen etwas günstiger als 2024
11:31 Deutsche Börse-News: Ruhiger Jahresausklang nach unruhigem Jahr (Ausblick)
11:28 ROUNDUP/TV-Überraschung: Golf bald bei der Telekom
11:19 WDH/Aus Epstein-Akten gelöschtes Foto von Trump wieder online
11:17 Schaeffler will verstärkt in das Rüstungsgeschäft
11:16 Schweizer Gericht lässt Klimaklage aus Indonesien zu
11:16 Aktien Europa: Etwas schwächer zum Start in die Weihnachtswoche
11:03 China verhängt vorläufige Zölle auf EU-Milchprodukte
10:59 Preis für Opec-Öl gefallen
10:52 TV-Überraschung: Golf bald bei der Telekom