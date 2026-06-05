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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Bewertung im Fokus 05.06.2026 14:38:45

Siemens Energy-Aktie dennoch in Rot: RBC Capital Markets mit Kaufempfehlung

Siemens Energy-Aktie dennoch in Rot: RBC Capital Markets mit Kaufempfehlung

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Siemens Energy
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Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäss ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel am Freitag verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 0,56 Prozent auf 158,58 Euro.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 31.1 Prozent nach oben. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

Bildquelle: Siemens Energy AG
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