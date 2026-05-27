Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
181.18 €
|
Abst. Kursziel*:
24.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.40%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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