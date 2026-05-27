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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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27.05.2026
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28.05.2026 06:26:53

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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