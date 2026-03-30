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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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30.03.2026 20:28:35

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Lucas Ferhani schrieb am Montag von einem insgesamt beruhigenden Update. Der Krieg im Nahen Osten wirke sich nicht auf Logistik, Lieferketten oder Nachfrage des Energietechnikkonzerns in der Region aus. Insgesamt seien die Fundamentaldaten in den Bereichen Gas und Netze weiterhin sehr solide, während die Windsparte auf Kurs zur Erreichung der Gewinnschwelle bleibe./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
164.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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