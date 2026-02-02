Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Analysen
02.02.2026 06:31:23

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 der Münchner, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Die starke Dynamik im Geschäft mit Gasturbinen sei immer noch nicht ganz im Konsens angekommen. Das größte Risiko für 2026 liege noch bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Auch dies schätzt Ferhani angesichts der Trendwende bei US-Windkraft auf See inzwischen geringer ein als bisher./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
164.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.15 € 		Abst. Kursziel*:
16.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.90%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

