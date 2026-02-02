Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 der Münchner, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Die starke Dynamik im Geschäft mit Gasturbinen sei immer noch nicht ganz im Konsens angekommen. Das größte Risiko für 2026 liege noch bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Auch dies schätzt Ferhani angesichts der Trendwende bei US-Windkraft auf See inzwischen geringer ein als bisher./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
164.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.15 €
|
Abst. Kursziel*:
16.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.90%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Energy AG
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
