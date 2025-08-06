Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
07.08.2025 13:17:13

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
93.44 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene hätten der Gewinn, der Cashflow und die Aufträge die Erwartungen übertroffen, schrieb Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seine Schätzungen und das Modell für den Energietechnikkonzern bezog er auch eine Anleihetransaktion und eine gestiegene Sektorbewertung ein./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95.08 € 		Abst. Kursziel*:
15.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
98.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.31%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

