|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene hätten der Gewinn, der Cashflow und die Aufträge die Erwartungen übertroffen, schrieb Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seine Schätzungen und das Modell für den Energietechnikkonzern bezog er auch eine Anleihetransaktion und eine gestiegene Sektorbewertung ein./tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95.08 €
|
Abst. Kursziel*:
15.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.31%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
14:07
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
13:59
|Rekordquartal beschert Siemens Energy-Aktie satte Gewinne: So könnte es für Aklionäre nun weitergehen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Siemens Energy-Aktie schlussendlich stark: Zuwächse bei Umsatz und Gewinn - Rekordauftragsbuch (AWP)
|
06.08.25
|Trotz US-Zöllen: Siemens Energy mit Rekordauftragsbuch - Aktie gibt nach (AWP)
|
06.08.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Siemens Energy-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell (finanzen.ch)