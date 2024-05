ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin bezeichnete die Resultate des Technologiekonzerns in einem ersten Kommentar am Donnerstag als alles in allem leicht positiv. So habe der Auftragseingang positiv überrascht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft habe aber enttäuscht./la/gl;