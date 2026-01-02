Siemens Aktie News: Siemens büsst am Freitagvormittag ein

Um 09:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 238,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'522 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 238,45 EUR. Bei 238,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 76'794 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 252,65 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,56 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,02 EUR je Aktie.

