Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’590 0.4%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 5’823 0.6%  Gold 4’389 1.7%  Bitcoin 70’617 0.5%  Dollar 0.7937 0.2%  Öl 61.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Nestlé-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
Dezember 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
ETF-Start 2026: In wenigen einfachen Schritten zum ersten eigenen Depot
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.01.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens büsst am Freitagvormittag ein

Siemens Aktie News: Siemens büsst am Freitagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 238,80 EUR.

Siemens
220.47 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 238,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'522 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 238,45 EUR. Bei 238,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 76'794 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 252,65 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 162,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,56 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 5 Jahren verdient

Führende Börsenunternehmen in Deutschland: Gewinneinbruch und weniger Jobs