Shell Aktie
30.08CHF
0.11CHF
0.36 %
13:52:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 12:39:07
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen insgesamt ein wenig übertroffen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit habe sogar klar positiv überrascht./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.71 £
|
Abst. Kursziel*:
6.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse