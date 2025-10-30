Shell 30.05 CHF 0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen insgesamt ein wenig übertroffen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit habe sogar klar positiv überrascht./rob/gl/ag;

