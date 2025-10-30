Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen insgesamt ein wenig übertroffen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit habe sogar klar positiv überrascht./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

