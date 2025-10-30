Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Shell Aktie

30.01
CHF
0.04
CHF
0.12 %
10:48:41
BRXC
30.10.2025

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
29.98 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Das Abschneiden des Ölkonzerns sei auf ganzer Strecke solide, schrieb Mark Wilson am Donnerstag. In der Telefonkonferenz richtet er den Fokus auf die Nachhaltigkeit von Aktienrückkäufen und den Sparprozess./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.55 £ 		Abst. Kursziel*:
5.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse