Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.62
CHF
0.62
CHF
2.13 %
07.10.2025
BRXC
09.10.2025 09:10:11

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
29.62 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Nach Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal sowie vor dem vollständigen Zwischenbericht Ende Oktober habe er seine bereinigte Ergebnisprognose angehoben und liege nun über den Konsensprognosen, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ähnliches gelte für den im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
0.30 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

