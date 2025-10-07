Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Nach Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal sowie vor dem vollständigen Zwischenbericht Ende Oktober habe er seine bereinigte Ergebnisprognose angehoben und liege nun über den Konsensprognosen, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ähnliches gelte für den im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
0.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
