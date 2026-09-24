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24.09.2026 12:34:53

EQS-News: Führungswechsel bei secunet: Dr. Alexandra Heine folgt auf Jessica Nospers als CFO

secunet Security Networks
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EQS-News: secunet Security Networks Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
Führungswechsel bei secunet: Dr. Alexandra Heine folgt auf Jessica Nospers als CFO

24.09.2026 / 12:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Führungswechsel bei secunet: Dr. Alexandra Heine folgt auf Jessica Nospers als CFO

  • secunet setzt Transformation konsequent mit neuer Finanz-Vorständin fort
  • Dr. Alexandra Heine wird Vorständin und CFO zum 01.01.2027

Der Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG hat Dr. Alexandra Heine mit Wirkung zum 01.01.2027 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Jessica Nospers an, deren Vorstandsmandat zum Ablauf des 30.09.2026 einvernehmlich endet.

„Jessica Nospers hat die secunet Security Networks AG in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren aktiv mitgestaltet und insbesondere den Finanzbereich erfolgreich weiterentwickelt. Sie hat damit einen wichtigen Beitrag zur Transformation und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens geleistet. Mit dem Fortschreiten der Transformation tritt die secunet nun in eine nächste Entwicklungsphase. Vor diesem Hintergrund wird sich das Finanzresort personell neu aufstellen “, sagte Dr. Ralf Wintergerst, Vorsitzender des Aufsichtsrats der secunet Security Networks AG. „Wir danken Jessica Nospers für ihre prägende und engagierte Arbeit und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Weg.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Alexandra Heine als CFO gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise und vielseitigen Erfahrungen die secunet langfristig weiterentwickeln wird und damit genau das einbringt, was für eine weitere erfolgreiche Transformation notwendig ist. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG.

Dr. Alexandra Heine tritt zum 01.01.2027 als CFO in den Vorstand ein. Sie war zuletzt als CFO bei Arvato Systems tätig, wo sie die anhaltende Wachstumsphase mitgestaltete und die Digitalisierung der Prozesse vorantrieb. Davor hatte sie unterschiedliche Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern inne. In der Übergangsphase wird Marc-Julian Siewert die ressortspezifischen Aufgaben des CFO übernehmen. 

 

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen, das in einer zunehmend vernetzten Welt dafür sorgt, dass Behörden, Supranationale Institutionen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur souverän und handlungsfähig agieren können. secunet schafft ein ganzheitliches Sicherheits-Ökosystem basierend auf dem Grundsatz Security by Design. Die Kombination aus Lösungen, Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und Architekturen führt zum höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 458,8 Mio. Euro. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

 


24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: secunet Security Networks Aktiengesellschaft
Kurfürstenstrasse 58
45138 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 - 5454 - 0
Fax: +49 (0)201 - 5454 - 1000
E-Mail: investor.relations@secunet.com
Internet: www.secunet.com
ISIN: DE0007276503
WKN: 727650
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200N3TQNVUCU8N039
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