Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’333 -0.4%  SPI 20’221 -0.3%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’319 -1.2%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 6’138 -1.1%  Gold 4’170 0.1%  Bitcoin 67’960 0.6%  Dollar 0.8253 0.0%  Öl 108.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Lindt1057075Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie unter Druck: Airlines meiden Flughafen Riad weiterhin
Nestlé-Aktie dennoch etwas tiefer: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Kryptokurse am Montagmittag
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
Devisen im Höhenflug: Franken klettert zum Euro auf höchsten Stand seit Mitte Juli
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

229.90
CHF
-17.70
CHF
-7.15 %
12:43:05
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 11:58:35

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
230.91 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 356 auf 326 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Positive Überraschungen und steigende Konzernziele könnten die negative Stimmung angesichts der PTC-Übernahme momentan nicht ändern, schrieb George Featherstone am Freitag./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
326.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
249.30 € 		Abst. Kursziel*:
30.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
250.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.30%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
09:49 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen