Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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19.10.2026 11:58:35
Schneider Electric Overweight
Schneider Electric
230.91 CHF -1.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 356 auf 326 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Positive Überraschungen und steigende Konzernziele könnten die negative Stimmung angesichts der PTC-Übernahme momentan nicht ändern, schrieb George Featherstone am Freitag./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
326.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
249.30 €
|
Abst. Kursziel*:
30.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
250.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.30%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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