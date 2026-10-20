NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih;