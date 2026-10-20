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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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21.10.2026 09:02:29

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
245.65 € 		Abst. Kursziel*:
38.41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
246.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.13%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
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09:02 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
19.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
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