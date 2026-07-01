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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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03.07.2026 08:46:45

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 290 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
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Rating update:
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Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
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