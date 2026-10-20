Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) der Jahre ab 2026 um bis zu 10 Prozent. Er sehe in der Aktie derzeit eine attraktive Einstiegsmöglichkeit nach der übermäßigen Kurskorrektur infolge der Ankündigung der PTC-Transaktion, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
242.30 €
|
Abst. Kursziel*:
44.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
242.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.27%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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