Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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Schneider Electric Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die starken Kennziffern hätten erneut die strukturellen Wachstumsfaktoren des Technologiekonzerns unterstrichen, was sich in einem weiteren prozentual dreistelligen Wachstum im Bereich Rechenzentren gezeigt habe, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die skizzierten Vorteile der Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC könne er nachvollziehen, einschließlich der Produkt- und Engineering-Kompetenzen. Weniger klar sei ihm aber, woher die geplanten Umsatzsynergien von 800 Millionen Euro kommen sollen./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
245.65 €
|
Abst. Kursziel*:
38.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
244.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.83%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
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