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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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20.10.2026 10:45:28

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die starken Kennziffern hätten erneut die strukturellen Wachstumsfaktoren des Technologiekonzerns unterstrichen, was sich in einem weiteren prozentual dreistelligen Wachstum im Bereich Rechenzentren gezeigt habe, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die skizzierten Vorteile der Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC könne er nachvollziehen, einschließlich der Produkt- und Engineering-Kompetenzen. Weniger klar sei ihm aber, woher die geplanten Umsatzsynergien von 800 Millionen Euro kommen sollen./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
245.65 € 		Abst. Kursziel*:
38.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
244.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.83%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
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10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
19.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
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