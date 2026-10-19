Schneider Electric 230.91 CHF -1.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die erhöhte Jahreszielspanne für das Wachstum des operativen Gewinns (Ebita) dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.