Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’324 -0.5%  SPI 20’189 -0.5%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’343 -1.1%  Euro 0.9247 -0.2%  EStoxx50 6’143 -1.0%  Gold 4’168 0.1%  Bitcoin 68’363 1.2%  Dollar 0.8246 -0.1%  Öl 108.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
HUGO BOSS-Aktie gesucht: Frasers Group stockt Beteiligung auf
Roche-Aktie tiefer: Phamariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Volkswagen-Aktie tiefer: Streit um mögliche Gehaltsstopps verschärft sich
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

230.30
CHF
-17.30
CHF
-6.99 %
11:21:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 09:49:27

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
230.91 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die erhöhte Jahreszielspanne für das Wachstum des operativen Gewinns (Ebita) dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
250.20 € 		Abst. Kursziel*:
27.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
250.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.90%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:49 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen