Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die erhöhte Jahreszielspanne für das Wachstum des operativen Gewinns (Ebita) dürfte zu steigenden Konsensschätzungen führen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250.20 €
|
Abst. Kursziel*:
27.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
250.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.90%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|228.90
|-7.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|
Jefferies & Company Inc.
BP Hold
|10:19
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|09:58
|
Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care Hold
|09:49
|
Deutsche Bank AG
Schneider Electric Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|09:30
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|09:13
|
Bernstein Research
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform