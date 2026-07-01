Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für 3,1 Milliarden US-Dollar erscheine strategisch überzeugend, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Deal Fragen hinsichtlich der Übernahmedisziplin des Technologiekonzerns aufwerfen, da der Kaufpreis einen neuen Bewertungsrekord im Fertigungssektor darstelle./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
274.15 €
|
Abst. Kursziel*:
9.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
274.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.47%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-