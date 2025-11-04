Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’179 -0.5%  SPI 16’878 -0.6%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 23’784 -1.4%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’609 -1.3%  Gold 3’993 -0.2%  Bitcoin 83’868 -2.6%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 64.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren bedeutet
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...

Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

6.30
CHF
-0.20
CHF
-3.03 %
10:16:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 09:01:26

Schaeffler Neutral

Schaeffler
6.30 CHF -3.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Jose Asumendi verwies am Dienstag auf die bereits bekannten Eckdaten. Das dritte Quartal sei robust gewesen, so sein Fazit. Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter gewännen an Dynamik, auch weil kürzlich zwei neue Partnerschaften in diesem Bereich vermeldet worden seien./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6.82 € 		Abst. Kursziel*:
-23.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.42%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse