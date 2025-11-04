Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
6.30CHF
-0.20CHF
-3.03 %
10:16:43
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 09:01:26
Schaeffler Neutral
Schaeffler
6.30 CHF -3.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Jose Asumendi verwies am Dienstag auf die bereits bekannten Eckdaten. Das dritte Quartal sei robust gewesen, so sein Fazit. Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter gewännen an Dynamik, auch weil kürzlich zwei neue Partnerschaften in diesem Bereich vermeldet worden seien./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
6.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.42%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
03.11.25
|SDAX aktuell: SDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Schwacher Handel: SDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.11.25